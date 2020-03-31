Замглавврача больницы в Екатеринбурге рассказала о лечении пациентов с коронавирусом

Пациенты наблюдаются сразу в шести отделениях медучреждения. Для каждого подбирается оптимальный сценарий лечения. Ход лечения и выбор медикаментов зависит от возраста и состояния пациента. Есть ряд лекарств, которые применяются для лечения коронавирусов различного типа. Так, больным дают антиретровирусные препараты, которыми лечат людей с ВИЧ. Медик подчеркнула, что данные препараты оказывают действие на РНК-вирусы, к которым относится и коронавирус нового типа.