Замглавврача больницы в Екатеринбурге рассказала о лечении пациентов с коронавирусом
Заместитель главного врача 40-й больницы по инфекционной службе в Екатеринбурге Наталия Бацкалевич рассказала порталу Е1, как проходит лечение пациентов с коронавирусом.
Пациенты наблюдаются сразу в шести отделениях медучреждения. Для каждого подбирается оптимальный сценарий лечения. Ход лечения и выбор медикаментов зависит от возраста и состояния пациента. Есть ряд лекарств, которые применяются для лечения коронавирусов различного типа. Так, больным дают антиретровирусные препараты, которыми лечат людей с ВИЧ. Медик подчеркнула, что данные препараты оказывают действие на РНК-вирусы, к которым относится и коронавирус нового типа.
В настоящий момент удалось добиться улучшения состояния большинства пациентов, в том числе, пожилого возраста. Однако от прогнозов врачи пока воздерживаются.
Напомним, в Свердловской области подтверждены 24 случая коронавируса. Трое пациентов выздоровели и выписаны домой. Остальные продолжают находиться под наблюдением.