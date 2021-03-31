Физкабинет прекращает процедуры в поликлинике на улице Окунева в Нижнем Тагиле

С 1 апреля физкабинет на Вагонке будет работать только в травматологии на проспекте Вагоностроителей, 12, туда будут направляться пациенты поликлиники на улице Окунева, 30.

Информацию об этом подтвердили редакции TagilCIty.ru в справочной поликлиники. Фото: TagilCity.ru Сейчас пациентам, которым нужны физпроцедуры, можно добраться в поликлинику на Окунева на общественном транспорте. Рядом с медучреждением есть остановки трамваев и маршруток № 55, 62, 53, 77, 56 и других. Вблизи от здания травмы остановок общественного транспорта нет. У поликлиники и трамваи, и маршрутки рядом останавливаются — хоть районные, хоть городские. В травму примерно полтора километра пешком идти приходится от ближайшей остановки. Как больные люди должны туда добираться? На такси или личных автомобилях? Не у всех есть такая возможность,рассказала редакции TagilCity.ru жительница Дзержинского района. В поликлинике физкабинет находится в шаговой доступности. В травматологии он расположен на втором этаже. При этом для пациентов в здании нет лифта, поэтому людям с переломами и костылями приходится подниматься по лестницам. Чаще всего они туда ходят с родственниками, которые им помогают. Фото: TagilCity.ru Сейчас в физкабинет в травме и так очень много людей приходят, всё время очереди. А если туда направят пациентов со всего Дзержинского района, то вообще дурдом будет, отметила тагильчанка Сейчас в поликлинике нет записи на процедуры в физкабинет, в регистратуре не могут сказать, когда и куда можно записаться пациентам. Сотрудница поликлиники вообще мне сказала, что медики собираются массово увольняться, вплоть до 20 человек, потому что недовольны условиями работы и зарплаты, рассказала пациентка. Кроме того, инсайдер рассказал редакции TagilCity.ru, что травматологию планируют переводить в ЦГБ № 1 на улице Максарева, 5. Медучреждение находится на возвышенности, ближайшая остановка общественного транспорта находится в 700 метрах от здания.

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