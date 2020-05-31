До каких поселков Свердловской области еще не добрался коронавирус
Количество заражённых коронавирусом в Свердловской области продолжает расти. Вирус пробирается не только в города, но и посёлки. TagilCity.ru разобралось, в каких крупных посёлках региона есть заражённые коронавирусом, а в какие заболевание ещё не добралось.
Всего на территории региона располагается 26 крупных поселков. В десяти из них у жителей обнаружена коронавирусная инфекция.
Так, по количеству заболевших, по данным на 30 мая, поселки распределяются следующим образом:
- Верхнее Дуброво — 17
- Тугулым — 8
- Ачит — 7
- Шаля — 5
- Рефтинский — 4
- МО Уральский — 2
- Верхнейвинский — 1
- Гари — 1
- Малышева — 1
Также отмечается, что коронавирус добрался до ещё одного посёлка — Староуткинска, где Демидов построил один из своих заводов. Там зарегистрирован один случай заражения.
При этом, в поселках Атиг, Ачит, Арти, Бисерть, Белоярский, Билимбай, Верхние Серьги, Верхняя Синячиха, Гари, Двуреченск, Ис, Мартюш, Пелым, Пышма, Рефтинский, Свободный, Сосьва, Уральский, Черноисточинск, Шабровский, Шаля зараженных не выявлено.
По данным на 31 мая в Свердловской области количество заболевших коронавирусом составляет 5449 человека. Из них 2173 пациента выздоровели, еще 27 человек скончались.