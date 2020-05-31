До каких поселков Свердловской области еще не добрался коронавирус

Всего на территории региона располагается 26 крупных поселков. В десяти из них у жителей обнаружена коронавирусная инфекция.

Так, по количеству заболевших, по данным на 30 мая, поселки распределяются следующим образом:

Верхнее Дуброво — 17

Тугулым — 8

Ачит — 7

Шаля — 5

Рефтинский — 4

МО Уральский — 2

Верхнейвинский — 1

Гари — 1

Малышева — 1

Также отмечается, что коронавирус добрался до ещё одного посёлка — Староуткинска, где Демидов построил один из своих заводов. Там зарегистрирован один случай заражения.

При этом, в поселках Атиг, Ачит, Арти, Бисерть, Белоярский, Билимбай, Верхние Серьги, Верхняя Синячиха, Гари, Двуреченск, Ис, Мартюш, Пелым, Пышма, Рефтинский, Свободный, Сосьва, Уральский, Черноисточинск, Шабровский, Шаля зараженных не выявлено.