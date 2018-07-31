Два детских сада с ясельными группами появятся в Нижнем Тагиле

Детский сад, который планируется построить в «Запрудном» рассчитан на 90 мест, в «Муринских прудах» разместят дошкольное учреждение вместимостью 170 детей.

До 1 декабря муниципалитету предстоит подготовить проекты новых объектов и получить положительное заключение госэкспертизы. Врио главы города Владислав Пинаев отметил, что у города ощущается острая потребность в детских садах с ясельными группами.

Наряду с заявкой на строительство двух новых детских садов мы ведём работу по подготовке ещё четырёх земельных участков,рассказал Владислав Юрьевич.