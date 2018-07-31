Строительная компания из Екатеринбурга обманула клиентов на 7,2 млн рублей

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Два руководителя екатеринбургской компании, которая занималась малоэтажным строительством, признаны виновными в совершении мошеннических действий. Ущерб, нанесённый клиентам, составил 7,2 млн рублей.
Сюжеты: Екатеринбург
Согласно материалам уголовного дела с 2009 по 2010 год два руководителя строительной компании Павел Третьяков и Фаукат Сайфуллин присвоили себе деньги заказчиков.
Они заключили ряд договоров на строительство индивидуальных жилых домов, но на деле лишь создавали видимость того, что работы велись. В результате пять объектов строительства так и не были завершены. Общая сумма ущерба составила 7,2 млн рублей.
31 июля 2018 года суд признал мужчин виновными в совершении преступлений, предусмотренных статьей 160 УК РФ. Фаукат Сайфуллин проведет в тюрьме 10 лет и 7 месяцев, Павел Третьяков — 10 лет и 6 месяцев. Сумма причинённого ущерба будет взыскана с обвиняемых, сообщает пресс-служба прокуратуры по Свердловской области.
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