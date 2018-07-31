Строительная компания из Екатеринбурга обманула клиентов на 7,2 млн рублей

Согласно материалам уголовного дела с 2009 по 2010 год два руководителя строительной компании Павел Третьяков и Фаукат Сайфуллин присвоили себе деньги заказчиков.

Они заключили ряд договоров на строительство индивидуальных жилых домов, но на деле лишь создавали видимость того, что работы велись. В результате пять объектов строительства так и не были завершены. Общая сумма ущерба составила 7,2 млн рублей.