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Строительная компания из Екатеринбурга обманула клиентов на 7,2 млн рублей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Строительная компания из Екатеринбурга обманула клиентов на 7,2 млн рублей

Сегодня, 19:20Общество
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