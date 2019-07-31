Путин упростил получение автомобильных номеров с 2020 года

С 2020 года номер на автомобиль можно получить у изготовителя. В законе говорится, что если регистрировать автомобиль будет не сам владелец, то при оформлении потребуется его паспорт. На вывозимое из страны транспортное средство нужно будет оформить регистрационный документ.