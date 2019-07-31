Путин упростил получение автомобильных номеров с 2020 года
Сегодня, 10:22ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Владимир Путин подписал закон об упрощении получения автомобильных номеров. Закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
С 2020 года номер на автомобиль можно получить у изготовителя. В законе говорится, что если регистрировать автомобиль будет не сам владелец, то при оформлении потребуется его паспорт. На вывозимое из страны транспортное средство нужно будет оформить регистрационный документ.
В феврале ФАС предложила установить максимальный тариф на изготовление номеров. Их стоимость не должна превышать двух тысяч рублей. Для мотоциклов, тракторов и иного транспорта номера будут стоить полторы тысячи рублей. Регистрация транспортного средства с последующей выдачей бумажного свидетельства обойдется владельцу в 500 рублей. Если заказывать пластиковое свидетельство, — 1,5 тысячи.
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