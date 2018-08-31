9 тысяч паломников поклонились за один день мощам святителя Спиридона в Екатеринбурге
Сегодня, 11:10Общество
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Около 9 тысяч верующих поклонились святителю Спиридону Тримифунтскому в первый день пребывания в Екатеринбурге ковчега с его мощами.
Сюжеты: Екатеринбург
К Храму-на-Крови выстроились очереди из паломников, желающих поклонится мощам святителя Спиридона Тримифунтского.
За первый день пребывания мощей в Екатеринбурге им поклонились около 9 тысяч человек. Люди верят, что, прикоснувшись к мощам святителя Спиридона, можно исцелить недуги и решить в свою пользу судебные дела.
Мощи святителя пробудут в Храме-на-крови до 1 сентября, пишет Znak.
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