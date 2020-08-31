Министр энергетики и ЖКХ высказался о мемориале на кладбище Нижнего Тагила

Министр энергетики и ЖКХ высказался о мемориале на кладбище Нижнего Тагила

Сегодня, 13:20ОбществоPhoto: TagilCity.ru
Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов высказался по поводу благоустройства мемориала воинской славы на кладбище «Центральное» в Нижнем Тагиле. Об этом сообщил корреспондент TagilCity.ru.

Проект по увековечиванию памяти погибших начали реализовывать с этого года в честь 75-летия Победы. Он будет продолжаться и в последующие годы. Очень радует, что та память, которая должна быть и которая есть к погибшим, кто отдал свои жизни в годы Великой отечественной войны, сохраняется. Хочется отметить, что и подрядчики, и жители относятся бережно к тем объектам, которые были доверены для благоустройства, сказал Николай Смирнов.

Мемориал на Центральном кладбище
Photo:TagilCity.ru

Напомним, ремонтом мемориала занимается ООО ГК «Стройкомплекс». Стоимость контракта составляет 32,6 миллиона рублей. Планируется, что в сентябре будет завершена облицовка стен, заменена плитка, а также установлено внутреннее ограждение братской могилы. Фигуру «Родины-матери» реставрировать не планируется. Она находится в хорошем состоянии. Кроме того, пилоны с именами павших воинов располагаются на разных уровнях, а потому их было решено отсоединить от монумента и сделать подливку для выравнивания.

Сегодня в Нижнем Тагиле в рамках рабочей встречи министра энергетики и ЖКХ по Свердловской области Николая Смирнова с представителями администрации города проводился осмотр объектов, отремонтированных в этом году. Уже был проинспектирован Парк Победы, строящийся парк в микрорайоне Муринские пруды, придомовая территория в районе улиц Верхняя Черепанова и Выйская, дом № 3 на улице Бажова после капитального ремонта и общественная территория на улице Зари, 21.

Кроме того, сегодня состоялось торжественное открытие многофункциональной спортивной площадки на Девятом поселке.

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