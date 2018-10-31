Наркосбытчик из Карпинска приговорен к 16 годам строгого режима

Установлено, что с конца декабря 2017 года по январь 2018 года 28-летний житель Карпинска организовал поставку на территорию города наркотических веществ, вступив в сговор с неустановленным лицом в сети Интернет. Осужденный покупал наркотики, фасовал и делал «закладки». Затем наркосбытчик размещал фотографии с места на фотохостинг, а ссылку отправлял вышеупомянутому сообщнику для получения «награды».