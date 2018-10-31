Наркосбытчик из Карпинска приговорен к 16 годам строгого режима
28-летний житель Карпинска разместил более 60 закладок с наркотическими веществами на территории города. Наркодиллер приговорен к 16 годам лишения свободы.
Установлено, что с конца декабря 2017 года по январь 2018 года 28-летний житель Карпинска организовал поставку на территорию города наркотических веществ, вступив в сговор с неустановленным лицом в сети Интернет. Осужденный покупал наркотики, фасовал и делал «закладки». Затем наркосбытчик размещал фотографии с места на фотохостинг, а ссылку отправлял вышеупомянутому сообщнику для получения «награды».
За весь период преступного сговора житель Карпинска сделал около 60 тайников, в которых находились наркотики общей массой не менее 48 грамм.
Карпинский городской суд признал 28-летнего гражданина виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. Осужденный приговорен к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, информирует пресс-служба прокуратуры Свердловской области.