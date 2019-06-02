Times сообщила об угрозе отстранения России от Олимпиады-2020
Британская газета The Times написала, что Россию могут отстранить от участия в Олимпийских играх в Токио из-за допингового скандала. По версии издания, руководство Всероссийской федерации легкой атлетики покрывало спортсмена Данила Лысенко.
Издание пишет, что прыгун в высоту Данил Лысенко подделал документы о том, что он не может присутствовать на допинг-контроле. В ВФЛА, предположило издание, могли знать об этом.
Если вина спортсмена будет доказана, российских атлетов не допустят до участия в Олимпиаде, резюмирует британская газета.
Президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин в беседе с ТАСС сказал, что материал Times не содержит объективных фактов и приурочен к началу заседания совета Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), на котором решиться вопрос восстановления членства ВФЛА.
Исходя из практики, выходы такого рода заметок происходят именно в преддверии совета IAAF, отметил Шляхтин.
Президент ВФЛА также сказал, что комментарии со стороны федерации будут уместны только после результатов исследования, проводимых IAAF Athletics Integrity Unit.
Членство Всероссийской федерации легкой атлетики в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года после допингового скандала. По словам Шляхтина, Россия выполнила все требования дорожной карты для восстановления ВФЛА.
С августа 2018 года IAAF отстранила российского прыгуна Данила Лысенко от участия в международных соревнованиях из-за пропуска допинг-проб.