Times сообщила об угрозе отстранения России от Олимпиады-2020

Издание пишет, что прыгун в высоту Данил Лысенко подделал документы о том, что он не может присутствовать на допинг-контроле. В ВФЛА, предположило издание, могли знать об этом.

Если вина спортсмена будет доказана, российских атлетов не допустят до участия в Олимпиаде, резюмирует британская газета.

Президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин в беседе с ТАСС сказал, что материал Times не содержит объективных фактов и приурочен к началу заседания совета Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), на котором решиться вопрос восстановления членства ВФЛА.

Исходя из практики, выходы такого рода заметок происходят именно в преддверии совета IAAF, отметил Шляхтин.

Президент ВФЛА также сказал, что комментарии со стороны федерации будут уместны только после результатов исследования, проводимых IAAF Athletics Integrity Unit.

Членство Всероссийской федерации легкой атлетики в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года после допингового скандала. По словам Шляхтина, Россия выполнила все требования дорожной карты для восстановления ВФЛА.