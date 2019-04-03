В Екатеринбурге создан оргкомитет по заявочной компании на Универсиаду 2023
Сегодня, 11:10СпортФото: Департамент информационной политики
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Губернатор Евгений Куйвашев подписал распоряжение о создании оргкомитета по реализации заявочной компании на право проведения в Екатеринбурге XXXII Всемирной летней Универсиады 2023 года, об этом сообщает департамент информполитики региона.
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Планируется, что комитет будет существовать до 2 июля 2019 года.
В состав регионального комитета вошли заместитель губернатора Алексей Орлов, мэр уральской столицы Александр Высокинский, министр физкультуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт, ректор УрФУ Виктор Кокшаров и другие.
Министерство физкультуры и спорта должно разработать план реализации мероприятий заявочной комиссии. Курировать исполнение распоряжения губернатора поручено Алексею Орлову.
Место проведения Универсиады 2023 будет названо в июле в итальянском городе Неаполе на заседании исполкома FISU - Международной Федерации студенческого спорта (International University Sports Federation).
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