В Екатеринбурге создан оргкомитет по заявочной компании на Универсиаду 2023

Планируется, что комитет будет существовать до 2 июля 2019 года.

В состав регионального комитета вошли заместитель губернатора Алексей Орлов, мэр уральской столицы Александр Высокинский, министр физкультуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт, ректор УрФУ Виктор Кокшаров и другие.

Министерство физкультуры и спорта должно разработать план реализации мероприятий заявочной комиссии. Курировать исполнение распоряжения губернатора поручено Алексею Орлову.