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В Екатеринбурге создан оргкомитет по заявочной компании на Универсиаду 2023
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Екатеринбурге создан оргкомитет по заявочной компании на Универсиаду 2023

Сегодня, 11:10СпортФото: Департамент информационной политики
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