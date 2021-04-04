Уралочка стала лучшей спортсменкой на турнире в Москве по боксу

Открытый турнир по боксу проходил в Москве с 30 марта по 3 апреля. Спортсменки боролись за призы ЗМС финалистки Олимпийских игр 2012 года Софьи Альбертовны Очигава. Всего в состязании принимало участие 332 девушки из 44 регионов России, сообщает Е1.