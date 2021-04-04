Уралочка стала лучшей спортсменкой на турнире в Москве по боксу

Уралочка стала лучшей спортсменкой на турнире в Москве по боксу
Сегодня, 13:04СпортФото: федерация бокса Краснотурьинскаспортсменка из Краснотурьинска
Жительница Урала выиграла несколько боев и признана лучшей девушкой на турнире в Москве по боксу.

Открытый турнир по боксу проходил в Москве с 30 марта по 3 апреля. Спортсменки боролись за призы ЗМС финалистки Олимпийских игр 2012 года Софьи Альбертовны Очигава. Всего в состязании принимало участие 332 девушки из 44 регионов России, сообщает Е1.

Юная спортсменка из Краснотурьинска Снежана Кузнецова стала лучшим боксером турнира и завоевала специальный приз от Софьи Очигава. Всего Софьей проведено три боя и во всех ею одержана победа.

В соревновании принимала участие еще одна уральская спортсменка. Уступив место участнице из Краснодара, она допущена к конкурсному первенству России, которое пройдет с 1 по 9 мая в Ульяновске.

Напомним, тагильские спортсмены завоевали 7 медалей на областном Первенстве по боксу.

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