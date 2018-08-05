Уральский боксер Сергей Ковалев проиграл в решающем поединке на звание чемпиона мира
Сегодня, 15:40Спорт
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Боксёр родом из Челябинска Сергей Ковалев не сумел отстоять звание чемпиона мира по версии Всемирной боксёрской организации в весе от 79,38 кг.
Источник: URA.RU
Уральский боксер уступил в поединке с колумбийцем Элейдером Альваресом. Бой прошел накануне в американском городе Атлантик-Сити.
Ковалев продолжал бой с колумбийцем до седьмого раунда. Затем соперник трижды отправил россиянина в нокдаун.
Для Альвареса – это первый титул в его профессиональной карьере. Ранее колумбиец одержал 24 победы в 24 боях.
Для Сергея Ковалева это третье поражение. Предыдущие два проигрыша россиянин потерпел от американского боксера Андре Уорда.
Сергей Ковлев – уроженец уральского города Копейска Челябинской области. Боксер – чемпион мира в полутяжелом весе, мастер спорта международного класса. Это первый и пока единственный российский спортсмен, признанный боксером года по версии американского журнала The Ring.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей