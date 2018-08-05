Уральский боксер Сергей Ковалев проиграл в решающем поединке на звание чемпиона мира

Уральский боксер уступил в поединке с колумбийцем Элейдером Альваресом. Бой прошел накануне в американском городе Атлантик-Сити.

Ковалев продолжал бой с колумбийцем до седьмого раунда. Затем соперник трижды отправил россиянина в нокдаун.

Для Альвареса – это первый титул в его профессиональной карьере. Ранее колумбиец одержал 24 победы в 24 боях.

Для Сергея Ковалева это третье поражение. Предыдущие два проигрыша россиянин потерпел от американского боксера Андре Уорда.