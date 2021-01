В Нижнем Тагиле прошел Рождественский кубок по мини-футболу

В Нижнем Тагиле в течение двух дней в спорткомплексе «Алмаз» проходили матчи Рождественского кубка по мини-фуболу.

Всего в турнире принимали участие 15 команд, из которых восемь вышли в плей-офф, пишет «Тагильский рабочий». В полуфиналах «юПитер» из села Петрокаменское обыграл «Союз-НТ» со счетом 4:3, команда АО «ХЗ «Планта» в серии пенальти уступила «Святогору» из Красноуральска — 1:1(1:3). В финале футболисты из «юПитера» выиграли «Святогора» со счетом 4:3. Кубок был вручен капитану команды Никите Наширванову, выступающему под № 13. Photo: «Тагильский рабочий» Напомним, тагильские баскетболистки из спортшколы № 4 вышли вышли в следующий раунд полуфинала чемпионата России. Баскетболистки из Нижнего Тагила вышли в следующий раунд полуфинала чемпионата РФ

