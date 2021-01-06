В Нижнем Тагиле прошел Рождественский кубок по мини-футболу

Всего в турнире принимали участие 15 команд, из которых восемь вышли в плей-офф, пишет «Тагильский рабочий».
В полуфиналах «юПитер» из села Петрокаменское обыграл «Союз-НТ» со счетом 4:3, команда АО «ХЗ «Планта» в серии пенальти уступила «Святогору» из Красноуральска — 1:1(1:3).
В финале футболисты из «юПитера» выиграли «Святогора» со счетом 4:3. Кубок был вручен капитану команды Никите Наширванову, выступающему под № 13.
Напомним, тагильские баскетболистки из спортшколы № 4 вышли вышли в следующий раунд полуфинала чемпионата России.