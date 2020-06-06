Смотреть футбол, как на курорте: в Екатеринбурге возобновят матчи чемпионата России

Команды будут бороться за кубок на «Екатеринбург Арене» в рамках 23-го тура Российской премьер-лиги. Согласовать присутствие болельщиков на трибуне обещают уже на следующей недели. Но посетить матч можно будет с небольшой оговоркой – арену можно заполнить только на десять процентов.

Таким образом, поболеть за любимую команду смогут только те, у кого куплен годовой абонемент – это не более трёх с половиной тысяч человек.

Рассаживать людей планируется в строгом соответствии с правилами роспотребнадзора – в условиях пандемии между людьми должно быть определённое расстояние, все присутствующие на стадионе должны быть обеспечены СИЗ.