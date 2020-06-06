Смотреть футбол, как на курорте: в Екатеринбурге возобновят матчи чемпионата России
Чемпионат России по футболу возобновит игры – в Екатеринбурге это будет матч между «Уралом» и «Рубином» 20 июня, пишет ТАСС со ссылкой на министра физкультуры и спорта Свердловской области Леонида Рапопорта.
Команды будут бороться за кубок на «Екатеринбург Арене» в рамках 23-го тура Российской премьер-лиги. Согласовать присутствие болельщиков на трибуне обещают уже на следующей недели. Но посетить матч можно будет с небольшой оговоркой – арену можно заполнить только на десять процентов.
Таким образом, поболеть за любимую команду смогут только те, у кого куплен годовой абонемент – это не более трёх с половиной тысяч человек.
Рассаживать людей планируется в строгом соответствии с правилами роспотребнадзора – в условиях пандемии между людьми должно быть определённое расстояние, все присутствующие на стадионе должны быть обеспечены СИЗ.
Матчи чемпионата России по футболу возобновятся 19 июня. Игры будут транслировать по бесплатным каналам. В связи с пандемией коронавируса были отменены все массовые мероприятия и спортивные состязания. Особый режим продлён в Свердловской области до 8 июня.