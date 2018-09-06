Команды пенсионеров Нижнего Тагила приняли участие в фестивале «Салют Побед»

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13 команд пенсионеров сразились в фестивале «Салют Победы» в Нижнем Тагиле.
Сюжеты: Нижний ТагилИсточник: «Тагил-ТВ»
В Нижнем Тагиле на ФОКе «Президентский» прошел девятый фестиваль «Салют Победы». 13 команд пенсионеров в три захода соревновались в силе, ловкости и быстроте. В составе жюри были студенты социально-педагогического института.
Видео
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Видео: «Тагил-ТВ»
Победу одержала команда «Высокогорский ГОК», второе месте у ветеранов Ленинского района, а третье заняла команда «ЕВРАЗ-НТМК».
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