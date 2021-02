Тагильский хоккейный клуб второй раз одержал победу на первенстве Среднего Урала

Хоккейный клуб «Спутник» из Нижнего Тагиле второй раз одержал победу на первенстве Свердловской области.

Тагильские хоккеисты победили команду «Кедр» из Новоуральска. Она стала второй в копилке «Спутника». Обе победы были одержаны в дополнительное время. Матчи закончились со счетом 5:4. За семь туров регионального первенства тагильский клуб набрал пять очков и занимает пятую строчку. Всего в чемпионате принимают участие шесть команд. Напомним, 3 февраля стало известно, как спортсменка из Нижнего Тагила завоевала две медали на первенстве Свердловской области среди юных лыжников. Вероника Ходырева получила «золото» и «бронзу» в двух состязаниях. Соревнования проводились среди юнош и девушек 2005–2006 года рождения. Юная лыжница из Нижнего Тагила завоевала две медали чемпионата Свердловской области

