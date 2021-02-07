Тагильский хоккейный клуб второй раз одержал победу на первенстве Среднего Урала

Тагильский хоккейный клуб второй раз одержал победу на первенстве Среднего Урала

Сегодня, 11:36СпортPhoto: 1Mediainvest.ru
Хоккейный клуб «Спутник» из Нижнего Тагиле второй раз одержал победу на первенстве Свердловской области.

Тагильские хоккеисты победили команду «Кедр» из Новоуральска. Она стала второй в копилке «Спутника».

Обе победы были одержаны в дополнительное время. Матчи закончились со счетом 5:4.

За семь туров регионального первенства тагильский клуб набрал пять очков и занимает пятую строчку. Всего в чемпионате принимают участие шесть команд.

Напомним, 3 февраля стало известно, как спортсменка из Нижнего Тагила завоевала две медали на первенстве Свердловской области среди юных лыжников. Вероника Ходырева получила «золото» и «бронзу» в двух состязаниях. Соревнования проводились среди юнош и девушек 2005–2006 года рождения.

Stories:
Нижний Тагил
Related news:
победапервенствохоккейхоккейный клубНижний Тагил
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы