Фигуристка из Нижнего Тагила заняла четвертое место на Гран-при в Риге
Сегодня, 17:27СпортФото: pixabay
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Фигуристка Майя Хромых из Нижнего Тагила на этапе юниорского Гран-при в Риге не вошла в тройку лучших. Спортсменка заняла четвертое место, пишет ИА «Все новости».
Сюжеты: Нижний Тагил
6 сентября Майя Хромых упала на лед при выполнении тройного лутца, а затем недокрутила ещё один прыжок. Также ошибку совершила ещё одна россиянка Дарья Усачёва, она заняла второе место. Тагильчанка стала четвертой. Золото — у кореянки Ли Хэ Ин, бронза — у японской фигуристки Рино Мацуике.
Раннее, 5 сентября, Майя Хромых заняла второе место в короткой программе, уступив только Дарье Усачёвой. Тагильчанка уверенно выполнила всю прыжковую часть и закрепилась в лидерах.
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