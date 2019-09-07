Фигуристка из Нижнего Тагила заняла четвертое место на Гран-при в Риге

6 сентября Майя Хромых упала на лед при выполнении тройного лутца, а затем недокрутила ещё один прыжок. Также ошибку совершила ещё одна россиянка Дарья Усачёва, она заняла второе место. Тагильчанка стала четвертой. Золото — у кореянки Ли Хэ Ин, бронза — у японской фигуристки Рино Мацуике.