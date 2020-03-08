В Нижнем Тагиле ХК «Спутник» победил в первом матче плей-офф на чемпионате области
Сегодня, 12:10СпортФото: страница ХК «Спутник» во ВКонтакте
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7 марта нижнетагильский ХК «Спутник» выиграл первый матч плей-офф на первенстве Свердловской области со счетом 8:0.
Сюжеты: Нижний Тагил
Хоккеисты провели игру с командой «Кедр» из Новоуральска. Тагильчане забросили восемь шайб в ворота соперника. Противникам не удалось забить ни одной шайбы в ворота «Спутника».
Во второй паре плей-офф сыграли рефтинская «Энергия» и «Синара» из Каменска-Уральского. Матч завершился победой «Энергии» со счётом 6:4.
ХК «Спутник» занимает вторую строчку турнирной таблицы на регулярном чемпионате области.
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