Тагильчанка победила в лыжном марафоне «Европа-Азия 2021»

Тагильчанка победила в лыжном марафоне «Европа-Азия 2021»

Сегодня, 12:04СпортФото: 1Mediainvest.ru
Мария Гущина из Нижнего Тагила оказалась первой в лыжном марафоне «Европа-Азия 2021».

Марафон прошел недалеко от Екатеринбурга и Первоуральска в Свердловской области. В соревнованиях приняли участие более 750 человек. Более 50 километров смогли преодолеть 405 мужчин и женщин. Среди дам победила тагильчанка Мария Гущина, пишет «Тагильский рабочий».

Отмечается, что лыжница из Нижнего Тагила опередила ближайшую соперницу на 19 секунд.

Напомним, 25 февраля стало известно о трех тагильчанах, которые впервые выступят на чемпионате мира по лыжному спорту в Германии. Илья Маньков, Кристина Прокопьева и Михаил Пуртов будут соревноваться с лыжниками из других стран.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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