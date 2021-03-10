Тагильчанка победила в лыжном марафоне «Европа-Азия 2021»

Марафон прошел недалеко от Екатеринбурга и Первоуральска в Свердловской области. В соревнованиях приняли участие более 750 человек. Более 50 километров смогли преодолеть 405 мужчин и женщин. Среди дам победила тагильчанка Мария Гущина, пишет «Тагильский рабочий».
Отмечается, что лыжница из Нижнего Тагила опередила ближайшую соперницу на 19 секунд.
Напомним, 25 февраля стало известно о трех тагильчанах, которые впервые выступят на чемпионате мира по лыжному спорту в Германии. Илья Маньков, Кристина Прокопьева и Михаил Пуртов будут соревноваться с лыжниками из других стран.