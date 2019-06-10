FISU проверит готовность Екатеринбурга к Универсиаде

Гости встретятся с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым, а также проверят готовность объектов.

Как отметил президент FISU Олег Матыцин, исходя из данных заявочной книги, большинство объектов уже готовы. Особое внимание уделяется УрФУ. Отчет о поездке комиссия предоставит на заседании оргкомитета.