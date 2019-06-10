FISU проверит готовность Екатеринбурга к Универсиаде

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В Екатеринбург прилетели члены Международной федерации университетского спорта, они проверят готовность горда к Универсиаде-2023, сообщает «Джаст медиа».
Сюжеты: Екатеринбург
Гости встретятся с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым, а также проверят готовность объектов.
Как отметил президент FISU Олег Матыцин, исходя из данных заявочной книги, большинство объектов уже готовы. Особое внимание уделяется УрФУ. Отчет о поездке комиссия предоставит на заседании оргкомитета.
Напомним, что Екатеринбург на текущий момент является единственным претендентом на проведение Универсиады-2023.
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