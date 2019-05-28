Проигравший ЭКСПО-2025 топ-менеджер возглавит заявку Екатеринбурга на Универсиаду

Чернов в третий раз будет возглавлять заявочный комитет Екатеринбурга. В первый раз уральская столица боролась за право проведения ЭКСПО-2020, во второй — за проведение ЭКСПО-2025.

Эти две заявки несравнимы по своей природе, различны по формату. Дело не в отсутствии конкуренции. Это большое событие, при подготовке к которому мы должны не упустить ни одной детали. Чтобы в случае успеха заявки затем ни у кого не было сомнения, что решение, принятое в нашу пользу, правильное и взвешенное,отметил Чернов.

В обоих случаях, комиссия так и не выбрала Екатеринбург в качестве места проведения международных мероприятий. После второй неудачной попытки Чернов сказал, что в его работе присутствуют ошибки.

Надо работать лучше. Я не знаю как. Кто-то другой знает,признался топ-менеджер.

28 мая в своём Instagram-аккаунте губернатор Евгений Куйвашев написал, что Международная федерация университетского спорта приняла заявочную книгу Екатеринбурга без замечаний.