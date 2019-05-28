Проигравший ЭКСПО-2025 топ-менеджер возглавит заявку Екатеринбурга на Универсиаду
Заявочный комитет Екатеринбурга на Универсиаду-2023 возглавит Александр Чернов. Это топ-менеджер, который ранее возглавлял заявочный комитет уральской столицы на ЭКСПО-2025, сообщает Ура.ру. Как известно, Екатеринбург в борьбе за право проведения ЭКСПО проиграл.
Чернов в третий раз будет возглавлять заявочный комитет Екатеринбурга. В первый раз уральская столица боролась за право проведения ЭКСПО-2020, во второй — за проведение ЭКСПО-2025.
Эти две заявки несравнимы по своей природе, различны по формату. Дело не в отсутствии конкуренции. Это большое событие, при подготовке к которому мы должны не упустить ни одной детали. Чтобы в случае успеха заявки затем ни у кого не было сомнения, что решение, принятое в нашу пользу, правильное и взвешенное,отметил Чернов.
В обоих случаях, комиссия так и не выбрала Екатеринбург в качестве места проведения международных мероприятий. После второй неудачной попытки Чернов сказал, что в его работе присутствуют ошибки.
Надо работать лучше. Я не знаю как. Кто-то другой знает,признался топ-менеджер.
28 мая в своём Instagram-аккаунте губернатор Евгений Куйвашев написал, что Международная федерация университетского спорта приняла заявочную книгу Екатеринбурга без замечаний.
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Заявочная книга Универсиады-2023 сдана и принята без единого замечания! Все ближе масштабный праздник спорта, который даст новый импульс развитию Екатеринбурга. Готовясь к Универсиаде, мы построим десятки новых объектов, улучшим инфраструктуру, создадим прекрасные возможности для развития бизнеса. И вновь, как во время ЧМ-2018, будем принимать множество гостей со всего мира.
Публикация от Евгений Куйвашев (@evgenykuyvashev)
Интересно, что Екатеринбург на данный момент является единственным городом мира, который решил принять у себя Универсиаду в 2023 году. Если заявка устроит комиссию, то конкурентов у него не будет.