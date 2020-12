15-летняя екатеринбургская шахматистка сотворила сенсацию на чемпионате России

Шахматистка Лея Гарифуллина из Екатеринбурга сотворила очередную сенсацию на суперфинале чемпионата России.

Пятнадцатилетняя девочка смогла прервать победную серию одной из фавориток турнира Полины Шуваловой. Сегодня произошла сенсационная ситуация, когда наша маленькая Лея остановила победное движение Шуваловой, которая все шесть предыдущих туров шла без поражений,рассказал директор Федерации шахмат Свердловской области Альберт Степанян Ура.ру. Он отметил, что партия оказалась для Гарифуллиной непростой, ее итогом стала ничья. Екатеринбургская спортсменка к поединку с Шуваловой тоже подошла без поражений. В ее активе две победы и пять партий, сыгранных вничью. Степанян пояснил, что Гарифуллина является самой юной участницей турнира, для нее это первые соревнования такого уровня. В прошлом году Лея Гарифуллина стала чемпионкой мира по шахматам среди девушек до 16 лет на соревнованиях в Индии. Через несколько месяцев после этого, она стала гроссмейстером. По словам Степаняна, спортсменку поддерживает президент областной Федерации шахмат Андрей Симановский. Напомним, 14-летняя тагильчанка Майя Хромых заняла третье место на чемпионате Москвы по фигурному катанию. Фигуристка из Нижнего Тагила Майя Хромых стала призером чемпионата Москвы

