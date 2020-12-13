15-летняя екатеринбургская шахматистка сотворила сенсацию на чемпионате России

Екатеринбургская спортсменка к поединку с Шуваловой тоже подошла без поражений. В ее активе две победы и пять партий, сыгранных вничью. Степанян пояснил, что Гарифуллина является самой юной участницей турнира, для нее это первые соревнования такого уровня.