Семеро спортсменов из Нижнего Тагила вошли состав лыжных сборных России
Сегодня, 16:11СпортФото: 1Mediainvest.ru
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Семеро воспитанников школы олимпийского резерва «Аист» попали в сборные России в лыжном спорте, сообщает «Тагильский рабочий».
Сюжеты: Нижний Тагил
Так, в основной состав вошли летающие лыжники Вадим Шишкин (24 года), Кристина Прокопьева (20 лет) и Алина Бородина (18 лет).
В юниорской сборной оказались 17-летние Илья Маньков и Михаил Пуртов.
Кроме того, в основной состав вошел 22-летний двоеборец Дмитрий Гельвиг, являющийся обладателем Кубка России прошлого сезоны и 25-летний Максим Кипин, отбывший квалификацию в резерве национальной сборной.
Ранее двум игрокам в волейбол из команды «Уралочка» пришел вызов в сборную России.
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