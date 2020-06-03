Лыжника из Нижнего Тагила включили в состав сборной России

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Воспитанника школы олимпийского резерва «Аист» Дмитрия Гельвига приняли в состав сборной России, сообщает «Тагильский рабочий».
Сюжеты: Нижний Тагил
Минувшей зимой 22-летний спортсмен завоевал Кубок России и успешно выступил на этапах Континентального кубка в Нижнем Тагиле. Кроме того, он получил право на участие в этапах Кубка мира.
В состав национальной команды включены шестеро двоеборцев.
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