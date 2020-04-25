В Нижнем Тагиле пройдут этапы Кубка мира для летающих лыжников
Сегодня, 11:33СпортФото: TagilCity.ru
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В декабре в Нижнем Тагиле пройдут этапы Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина, пишет «Тагильский рабочий».
Сюжеты: Нижний Тагил
Согласно календарю Кубка мира, который представила Международная федерация лыжных видов спорта, соревнования пройдут в городе 5 и 6 декабря 2020 года.
После Нижнего Тагила для летающих лыжников в Планице пройдет чемпионат мира. У женщин спортивный сезон завершится в марте русским туром Blue Bird. Этапы тура пройдут в Чайковском и Нижнем Тагиле.
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