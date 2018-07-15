Сборная Бельгии стала бронзовым призером Чемпионата мира

Матч за третье место ЧМ по футболу прошел в Санкт-Петербурге. Бельгийцы забили два мяча в ворота соперников, не дав англичанам забить ни одного гола и оставив их на четвертом месте мирового первенства.

Первый гол футболисты из Бельгии отправили в ворота англичан на четвертой минуте. Тома Менье отправил мяч в ворота соперника благодаря пасу Насера Шадли. Еще один гол на 82-й минуте матча забил Эден Азар с передачи Кевина де Брюйне.

Благодаря этой победе команда Бельгии достигла своего лучшего результата за время проведения мундиаля – в 1986 году бельгийцам удалось получить лишь четвертое место.

Англичане уже занимали четвертое место на чемпионате. Это произошло в 1990 году. Лучшим результатом футболистов из Туманного Альбиона является победа в 1966 году.