Тагильчане стали призерами на первенстве Свердловской области по легкой атлетике

Мы надеемся, что больше не будут отменять соревнования из-за коронавируса. В Нижнем Тагиле много талантливых спортсменов, все легкоатлеты ждут постройки нового легкоатлетического манежа. Если будут созданы лучшие условия для тренировок, то и результаты будут выше и серьезнее,добавил тренер.