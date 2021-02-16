Тагильчане стали призерами на первенстве Свердловской области по легкой атлетике

Соревнования среди юношей и девушек до 14 лет, а также до 16 лет, проходили 12 и 13 февраля в Екатеринбурге.
Наша сборная команда из Нижнего Тагила, в которой были юноши 2006 и 2007 годов рождения, в упорной борьбе заняла третье место в эстафете 4×200 метров. В соревнованиях приняло участие больше 10 команд, ребята показали очень достойный результат,рассказал редакции TagilCity.ru тренер СШ «Юность» Александр Никитченко.
Он пояснил, что в составе сборной пробежали спортсмены СШ «Юность» Алексей Суворов и Лев Петров. Кроме того, воспитанница спортшколы Екатерина Усольцева, которую тренирует Татьяна Гагарина, получила «серебро» в беге на тысячу метров с очень хорошим результатом.
Мы надеемся, что больше не будут отменять соревнования из-за коронавируса. В Нижнем Тагиле много талантливых спортсменов, все легкоатлеты ждут постройки нового легкоатлетического манежа. Если будут созданы лучшие условия для тренировок, то и результаты будут выше и серьезнее,добавил тренер.
Напомним, четыре тагильских тяжелоатлета из спортшколы «Юность» стали призерами на первенстве Свердловской области.