Тагильские самбисты получили путевки на участие в первенстве Свердловской области

Спортсмены из спортивной школы «Тагилстрой» в Нижнем Тагиле получили путевки на участие в первенстве Свердловской области по самбо.

8 и 9 февраля в Нижнем Тагиле прошло первенство города по самбо. Соревнования были отборочными для участия в первенстве региона. Первые места заняли: Калинина Полина (55кг), Яговкин Сергей (38кг), Емашев Никита (42кг), Кулявинский Ян (46кг), Хасанов Владимир (59кг) и Поздеев Сергей (65кг). Вторые места получили: Денискин Александр (35кг), Свечков Савелий (38кг), Макиенко Данил (71кг) и Балашова Анастасия (47кг). Третьи места завоевали: Пугин Никита (+71кг), Куликов Антон (59кг), Пига Алексей (50кг), Быков Никита (35кг), Долговых Матвей (65кг), Лаврищев Владимир (59кг), Журавлев Дмитрий (54 кг), Абрамов Артем (50кг) и Черкасов Данил (38кг). Photo: ДЮСШ "Тагилстрой" Напомним, баскетболисты спортивной школы «Старый соболь» стали чемпионами первенства Нижнего Тагила. Баскетболисты «Старого соболя» стали чемпионами первенства Нижнего Тагила

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter