Свердловчанки Ирина Казакевич и Светлана Миронова завоевали серебро на Олимпиаде

Свердловские биатлонистки Ирина Казакевич и Светлана Миронова вместе с Кристиной Резцовой и Ульяной Нигматуллиной в упорной борьбе заняли второе место в биатлонной эстафете на Олимпийский играх в Пекине.

Российские биатлонистки допустили семь промахов, им пришлось пробежать один штрафной круг. В итоге занявшая первое место Швеция опередила наших спортсменок на 12 секунд, следом за Россией финишировал сборная Германии. Ирина Казакевич и Светлана Миронова по итогам собранного на Олимпиаде материала напишут научные работы в Уральском федеральном университете, в котором обе учатся. Темой работы Казакевич стала «Психологическая самоподготовка элитных биатлонисток в предолимпийский период», у Мироновой – «Влияние успеха и неуспеха на психологическое состояние спортсменов-биатлонистов», сообщает ТАСС.

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