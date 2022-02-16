Свердловчанки Ирина Казакевич и Светлана Миронова завоевали серебро на Олимпиаде

Свердловчанки Ирина Казакевич и Светлана Миронова завоевали серебро на Олимпиаде
Свердловчанки Ирина Казакевич и Светлана Миронова завоевали серебро на Олимпиаде
Сегодня, 20:11СпортФото: Скриншот трасляции
Свердловские биатлонистки Ирина Казакевич и Светлана Миронова вместе с Кристиной Резцовой и Ульяной Нигматуллиной в упорной борьбе заняли второе место в биатлонной эстафете на Олимпийский играх в Пекине.

Российские биатлонистки допустили семь промахов, им пришлось пробежать один штрафной круг. В итоге занявшая первое место Швеция опередила наших спортсменок на 12 секунд, следом за Россией финишировал сборная Германии.

Ирина Казакевич и Светлана Миронова по итогам собранного на Олимпиаде материала напишут научные работы в Уральском федеральном университете, в котором обе учатся. Темой работы Казакевич стала «Психологическая самоподготовка элитных биатлонисток в предолимпийский период», у Мироновой – «Влияние успеха и неуспеха на психологическое состояние спортсменов-биатлонистов», сообщает ТАСС.

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