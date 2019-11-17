В Екатеринбурге «Уралочка-НТМК» обыграла казанское «Динамо» со счетом 3:0

На чемпионате России волейболистки в четвертый раз одержали победу. После трех побед «Уралочка» проиграла лишь «Протону» из Саратова, матч проходил в Нижнем Тагиле. Встреча с командой из Казани завершилась со счетом 3:0 в пользу свердловчанок.