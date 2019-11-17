В Екатеринбурге «Уралочка-НТМК» обыграла казанское «Динамо» со счетом 3:0
Сегодня, 13:07СпортФото: пресс-служба клуба
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В пятом туре российской «Суперлиги Париматч» «Уралочка-НТМК» в Екатеринбурге переиграла команду «Динамо-Казань», сообщает пресс-служба клуба.
Сюжеты: Екатеринбург
На чемпионате России волейболистки в четвертый раз одержали победу. После трех побед «Уралочка» проиграла лишь «Протону» из Саратова, матч проходил в Нижнем Тагиле. Встреча с командой из Казани завершилась со счетом 3:0 в пользу свердловчанок.
Следующая игра «Уралочки» пройдет 25 ноября, спортсменки сразятся с «Заречьем-Одинцово».
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