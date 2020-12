Суд запретил российским спортсменам выступать под флагом страны до 2022 года

Спортивный арбитражный суд принял решение относительно спора Российского антидопингового агентства со Всемирным антидопинговым агентством.

В результате, российские спортсмены не смогут выступать под флагом страны до 16 декабря 2022 года. Отмечается, что слушания по данному делу состоялись в Спортивном арбитражном суде в Лозанне еще в ноябре, но решение стало известно только сегодня, сообщает «Коммерсант». Напомним, в сентябре президент «Норильского никеля», глава попечительского совета Фонда Ночной хоккейной лиги (НХЛ) Владимир Потанин прокомментировал ситуацию с Всемирным антидопинговым агентством, которое критикует Россию после Олимпиады в Сочи. Потанин предложил не смешивать спорт и политику

