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Гордума Нижнего Тагила просит управление спорта найти больше денег на корты
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Гордума Нижнего Тагила просит управление спорта найти больше денег на корты

Сегодня, 13:33СпортЮлия СтепановаФото: TagilCity.ru
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