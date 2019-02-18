Гордума Нижнего Тагила просит управление спорта найти больше денег на корты

На содержание кортов в зимнее время в Нижнем Тагиле по предварительным подсчётам требуется в общей сложности 1 млн 310 тысяч рублей, что составляет около 50 тысяч рублей на один объект. Выделенная сумма меньше требуемой и составляет около 25 тысяч рублей на один объект.

Мы специально ездили по кортам и оценивали их состояние. Некоторые настолько убогие, что скрывать,обратился вице-спикер городской думы Игорь Базилевич к представителям мэрии.

В свою очередь, в управлении по развитию спорта сообщили, что справляются с обслуживанием катков в рамках и текущего финансирования.

Корты находятся в приличном состоянии. Финансирования недостаточно, но в этом году ситуацию уже изменить нельзя. В рамках этого бюджета будем жить. Будут шире возможности бюджета, будем больше финансировать, ответила Ирина Еремеева, начальник управления по развитию физической культуры, спорта и молодёжной политики.

В целом депутаты отметили, что этого «явно недостаточно» и порекомендовали управлению на будущий год предусмотреть дополнительное финансирование в этом направлении. Также народные избранники обсудили вопрос строительства новых кортов.

Ирина Еремеева уверена, что строительство большого количества катков должно быть обоснованным: новые объекты должны появляться лишь при явной востребованности у жителей.