Гордума Нижнего Тагила просит управление спорта найти больше денег на корты
Депутаты городской думы и управление спорта в Нижнем Тагиле на прошедшем 15 февраля заседании комиссии активно обсуждали финансирование содержания и заливки кортов на территории города. По мнению народных избранников, утверждённая сумма на 2019 год недостаточна.
На содержание кортов в зимнее время в Нижнем Тагиле по предварительным подсчётам требуется в общей сложности 1 млн 310 тысяч рублей, что составляет около 50 тысяч рублей на один объект. Выделенная сумма меньше требуемой и составляет около 25 тысяч рублей на один объект.
Мы специально ездили по кортам и оценивали их состояние. Некоторые настолько убогие, что скрывать,обратился вице-спикер городской думы Игорь Базилевич к представителям мэрии.
В свою очередь, в управлении по развитию спорта сообщили, что справляются с обслуживанием катков в рамках и текущего финансирования.
Корты находятся в приличном состоянии. Финансирования недостаточно, но в этом году ситуацию уже изменить нельзя. В рамках этого бюджета будем жить. Будут шире возможности бюджета, будем больше финансировать, ответила Ирина Еремеева, начальник управления по развитию физической культуры, спорта и молодёжной политики.
В целом депутаты отметили, что этого «явно недостаточно» и порекомендовали управлению на будущий год предусмотреть дополнительное финансирование в этом направлении. Также народные избранники обсудили вопрос строительства новых кортов.
Ирина Еремеева уверена, что строительство большого количества катков должно быть обоснованным: новые объекты должны появляться лишь при явной востребованности у жителей.
Строить до бесконечности корты просто нет необходимости. На самом деле, их загрузка не так велика. В 2019 году запланировано строительство корта на территории ФОКа «Президентский», и мы точно знаем, что он будет работать, так как он находится рядом со спортивным учреждением, где есть хоккеисты, фигуристы, которые при хорошей подготовке льда будут корт использовать. В летнее время его можно использовать для занятий по общефизической подготовке. Такие корты имеют смысл. Также корт в парке Народный мы заливаем. Он пользуется популярностью. В праздничные, выходные дни и в хорошую погоду люди приходят кататься. Содержание кортов никогда не было простым. Всегда должны быть люди, которые в этом понимают, должно быть специальное оборудование. Желательно, чтобы корты появлялись на территориях, где жители этого хотят и потом не будет возникать проблем.