Тагильчанин привез четыре золотых медали с чемпионата мира по гиревому спорту

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Спортсмен из Нижнего Тагила Сергей Бестужев завоевал четыре золотых медали на чемпионате мира по гиревому спорту в Латвии.
Сюжеты: Нижний Тагил
Чемпионат мира по гиревому спорту прошел в Латвии в Даугавпилсе. В нем приняли участие около 600 спортсменов из 32 стран.
В дисциплине «толчок по длинному циклу» спортсмен совершил 100 подъемов двух снарядов по 24 кг за десять минут. Бестужев был включен в состав трех эстафет, каждая из которых завершилась победой. В итоге сборная России победила в командном зачете, второе место заняла Украина, а третье – у Казахстана.
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По мнению тагильчанина, гиревой спорт набирает популярность в мире, поэтому уровень подготовки участников растет, сообщает «Тагильский рабочий».
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