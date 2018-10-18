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Тагильчанин привез четыре золотых медали с чемпионата мира по гиревому спорту
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Тагильчанин привез четыре золотых медали с чемпионата мира по гиревому спорту

Сегодня, 16:14Спорт
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