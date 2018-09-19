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Фестиваль Скандинавской ходьбы стартует в Кушве 22 сентября
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Фестиваль Скандинавской ходьбы стартует в Кушве 22 сентября

Сегодня, 17:00Спорт
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