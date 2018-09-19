Фестиваль Скандинавской ходьбы стартует в Кушве 22 сентября

Мастер-классы и открытые тренировки по скандинавской ходьбе пройдут в Кушвинском городском округе в рамках месячника пожилого человека.
На территории спортивных объектов Кушвинского городского округа пройдет фестиваль скандинавской ходьбы в рамках месячника пожилого человека. В программе мероприятий запланированы мастер-классы и открытые тренировки в данном виде спорта.
При поддержке Управления социальной политики и городского совета ветеранов администрация Кушвинского городского округа организует мастер-классы, которые станут средством популяризации данного вида спорта, а также способствуют поддержанию спортивной формы среди населения.
Все желающие смогут узнать о правилах подбора палок, удобной обуви и одежды для занятий. Тренеры проведут разминку и обучат комплексу простых общеразвивающих упражнений. Также участники познакомятся с техникой передвижения с палками для скандинавской ходьбы. В завершении мероприятия состоится тематическая викторина.
Мастер-классы пройдут 22 сентября в 10:00 на стадионе «Горняк», 28 сентября в 10:00 на лыжной базе ДЮСШ – в поселке Дачный и 29 сентября в 11:00 в спорткомплексе «Синегорец» – в поселке Баранчинский, сообщает «Кушва онлайн».