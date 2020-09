Питерский «Зенит» и екатеринбургский «Урал» сегодня сыграли на «Екатеринбург Арене».

Игра закончилась ничьей — обе команды сумели забить по голу в ворота соперников. Успехом закончились атаки Артема Дзюбы и Андрея Панюкова. Счет игры 1:1. «Зенит» останется на первом месте в турнирной таблице с 17 очками. «Урал» с 10 очками — на десятом месте. 26 сентября «Зенит» проведет встречу с «Уфой», а «Урал» 27 сентября сразится «Ахматом» из Грозного.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter