Главный старт «Лыжни России-2019» состоится в Нижнем Тагиле

Забег «Лыжни России-2019» состоится в Нижнем Тагиле на полигоне Старатель.
С 2016 года главный старт «Лыжни России» Свердловской области проходит в Екатеринбурге на территории МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО», однако в 2019 году организаторы приняли решение перенести мероприятие в Нижний Тагил. В 2019 году у здания МВЦ ремонтируют парковку в связи со строительством конгресс-холла, поэтому предполагалось, что забег пройдет рядом с ККТ «Космос», набережной и СК «Динамо».
По неподтвержденным данным, перенос места забега связан с необходимостью перекрытия дорог для организации соревнований. Кроме Нижнего Тагила в Свердловской области не нашлось места, которое бы вместило 20 тысяч участников.
В 2018 году на старт «Лыжни России» вышла 21 тысяча лыжников. Среди сильнейших победу одержал олимпийский чемпион Антон Шипулин, сообщают «Ведомости Урал».
Напомним старт «Лыжни России-2019» запланирован на 9 февраля.
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