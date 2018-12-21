Главный старт «Лыжни России-2019» состоится в Нижнем Тагиле

С 2016 года главный старт «Лыжни России» Свердловской области проходит в Екатеринбурге на территории МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО», однако в 2019 году организаторы приняли решение перенести мероприятие в Нижний Тагил. В 2019 году у здания МВЦ ремонтируют парковку в связи со строительством конгресс-холла, поэтому предполагалось, что забег пройдет рядом с ККТ «Космос», набережной и СК «Динамо».