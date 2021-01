Свердловская сборная юных волейболисток прошла в финал первенства России

Сборная Свердловской области среди девушек до 16 лет заняла второе место на российском первенстве.

Полуфинальный этап первенства России среди юных волейболисток прошел в Тобольске 15–20 января, сообщается в группе школы олимпийского резерва по волейболу «Уралочка» во «Вконтакте». Спортсменки Свердловской области завоевали вторую строчку в состязаниях и прошли в финал. Первое места заняла сборная Челябинской области, а «бронзу» получила сборная Тюменской области. Напомним, 20 января стало известно, что гимнастки из Нижнего Тагила Аделина Низамутдинова и Валерия Веселова одержали победу в первенстве УрФО по художественной гимнастике. Теперь они выступят на федеральном первенстве. Гимнастки из Нижнего Тагила завоевали право выступить на первенстве России

