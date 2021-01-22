Свердловская сборная юных волейболисток прошла в финал первенства России

Полуфинальный этап первенства России среди юных волейболисток прошел в Тобольске 15–20 января, сообщается в группе школы олимпийского резерва по волейболу «Уралочка» во «Вконтакте».
Спортсменки Свердловской области завоевали вторую строчку в состязаниях и прошли в финал.
Первое места заняла сборная Челябинской области, а «бронзу» получила сборная Тюменской области.
Напомним, 20 января стало известно, что гимнастки из Нижнего Тагила Аделина Низамутдинова и Валерия Веселова одержали победу в первенстве УрФО по художественной гимнастике. Теперь они выступят на федеральном первенстве.