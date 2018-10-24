Игры первого тура первенства округа по мини-футболу прошли 20 октября в Новоасбесте

В прошлые выходные, 20 октября, в Новоасбесте на стадионе «Олимп» прошел первый тур игр в первенстве по мини-футболу в Горноуральском городском округе.

В прошедших соревнованиях участвовали восемь школ, состав участников с 2004 года рождения и старше. И восемь команд территориальных администраций.

Главе по социальной политике Виктору Ищенко было дано приветственное слово перед началом соревнований.

Второй тур первенства пройдет в марте следующего года. Всего в ходе первенства школьные команды будут участвовать в четырех играх, команды территориальных администраций проведут игры в шести турах.