Игры первого тура первенства округа по мини-футболу прошли 20 октября в Новоасбесте
В соревнованиях приняли участие 8 школьных команд и 8 команд территориальных администраций. Следующий тур будет в марте 2019 года.
В прошлые выходные, 20 октября, в Новоасбесте на стадионе «Олимп» прошел первый тур игр в первенстве по мини-футболу в Горноуральском городском округе.
В прошедших соревнованиях участвовали восемь школ, состав участников с 2004 года рождения и старше. И восемь команд территориальных администраций.
Главе по социальной политике Виктору Ищенко было дано приветственное слово перед началом соревнований.
Второй тур первенства пройдет в марте следующего года. Всего в ходе первенства школьные команды будут участвовать в четырех играх, команды территориальных администраций проведут игры в шести турах.
Кроме этого, 20 октября на стадионе «Олимп» открыли спортплощадку для занятий уличной гимнастикой. Финансирование строительства площадки проходила при поддержке Министерства физической культуры и спорта Свердловской области в рамках реализации госпрограммы, указано на официальном сайте Горноуральского городского округа.