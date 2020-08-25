Названа дата проведения соревнования за кубок Олега Шатова в Нижнем Тагиле

Названа дата проведения соревнования за кубок Олега Шатова в Нижнем Тагиле

Сегодня, 11:30СпортФото: 1mediainvest.ru
12 команд будут бороться за кубок Олега Шатова в Нижнем Тагиле с 27 по 30 августа, сообщает «Тагил ТВ».

По словам организатора турнира Сергея Кряжевских, сейчас важно поднимать эмоциональный дух юных футболистов. Он считает, что многие уже не возвратятся к тренировкам после пяти месяцев карантина. Турнир попытается привлечь и возвратить их в футбол.

В мероприятии примут участие команды из Нижнего Тагила, Горноуральска, Верхней и Нижней Салды, Качканара, Невьянска и Красноуральска. Их разделят на четыре группы по три команды, причём на поле будут находиться только две из них. Контакт между участниками будет минимизирован.

По результатам турнира будет сформирована сборная команда Олега Шатова из лидеров команд участников и проведут игры в Казани, где будет присутствовать сам футболист.

Напомним, что торжественное открытие футбольного поля Олега Шатова состоялось 10 августа 2016 года.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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