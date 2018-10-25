Свердловская команда выиграла чемпионат России по волейболу среди паралимпийцев
Сегодня, 13:16СпортФото: е1.ru
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В чемпионате России по волейболу среди паралимпийцев, который проходил с 21 по 24 октября, победила команда из Свердловской области «Родник».
В городе Парамонов в Подмосковье с 21 по 24 октября проходил чемпионат России по волейболу среди паралимпийцев. В 18-й раз победу одержала команда Свердловской области «Родник». Спортсмены обыграли соперников со счетом 3:0.
Серебро досталось Команде Московской области, а бронзу забрали спортсмены из Омской области, информирует Е1.ru.
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