Боксеры из Нижнего Тагила на турнире, который был посвящен Всероссийскому Дню боксера, получили Кубок Константина Цзю, сообщает «Тагильский рабочий».

Турнир прошел в Серове. Воспитанники спортивной школы «Тагилстрой» победили в пяти весовых категориях. Первое место завоевали Александр Базанов, Богдан Голубчиков, Алексей Вихарев, Максим Мацулевич и Алексей Кузин. Александр Исупов взял «серебро», а Артем Мамедов оказался на третьем месте. Напомним, в начале октября тагильские боксеры стали чемпионами УрФО на чемпионате по боксу среди мужчин, который проходил в Челябинске. Тагильские боксеры стали чемпионами УрФО

