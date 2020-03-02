Тагильские боксеры вернулись с медалями со всероссийского турнира
Сегодня, 12:52СпортФото: «Тагильский рабочий»
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Боксеры спортивного клуба «Спутник» из Нижнего Тагила вернулись с медалями со всероссийского турнира среди профессионалов, сообщает «Тагильский рабочий».
Сюжеты: Нижний Тагил
В Чите состоялся всероссийский турнир по боксу среди профессионалов Александра Бахтина.
Тагильские боксеры клуба «Спутник» завоевали медали.
Данил Лысенко стал победителем в весовой категории 49 килограмм.
Дмитрий Фоминых занял третье место в весовой категории свыше 91 килограмма.
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