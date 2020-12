В матче чемпионата мира по хоккею среди молодежных сборных тагильчанин сделал результативную передачу.

Встречи турнира проходят в Канаде. Игра с Австрией завершилась со счетом 7:1 в пользу сборной России. Воспитанник тагильской школы хоккея Семен Чистяков выполнил результативную передачу. По результатам трех матчей у России две победы и одно поражение от сборной Чехии. Напомним, «Спутник» из Нижнего Тагила выиграл матч первенства Свердловской области по хоккею. Тагильский «Спутник» выиграл во втором матче свердловского первенства по хоккею

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter