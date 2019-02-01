7 водителей в Нижнем Тагиле привлечены к ответственности за выезд на встречную полосу

26 и 27 января сотрудники ГИБДД Нижнего Тагила организовали скрытое патрулирование на подъездах к городу. Данный метод направлен на выявление и стимулирование соблюдения законодательства в сфере безопасного дорожного движения. При скрытом патрулировании работает парный наряд. Первая машина определяет нарушителя, фиксирует его и передает информацию второму наряду. Она не имеет цветографической схемы. Второй наряд находится на значительном расстоянии от первого. Он останавливает нарушителя и привлекает его к ответственности.