7 водителей в Нижнем Тагиле привлечены к ответственности за выезд на встречную полосу
За два дня сотрудники ГИБДД выявили 7 случаев, когда водители допустили грубое нарушение ПДД в Нижнем Тагиле.
26 и 27 января сотрудники ГИБДД Нижнего Тагила организовали скрытое патрулирование на подъездах к городу. Данный метод направлен на выявление и стимулирование соблюдения законодательства в сфере безопасного дорожного движения. При скрытом патрулировании работает парный наряд. Первая машина определяет нарушителя, фиксирует его и передает информацию второму наряду. Она не имеет цветографической схемы. Второй наряд находится на значительном расстоянии от первого. Он останавливает нарушителя и привлекает его к ответственности.
За два дня скрытого патрулирования сотрудники правоохранительных органов выявили 7 водителей, которые совершили выезд на полосу встречного движения. За данное правонарушение предусмотрена административная ответственность вплоть до лишения права управления транспортным средством.
Сотрудники отделения пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила напоминают, что соблюдение ПДД является жизненной необходимостью, от этого зависят жизни людей.
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