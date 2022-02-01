Тагильские тротуары получают на ремонт ежегодно по 50 миллионов рублей из бюджета

Тагильские тротуары получают на ремонт ежегодно по 50 миллионов рублей из бюджета
Тагильские тротуары получают на ремонт ежегодно по 50 миллионов рублей из бюджета
Сегодня, 08:17ТранспортФото: 1МI
Тротуары в Нижнем Тагиле получают по 50 миллионов из бюджета города ежегодно на ремонт. Отдельные пешеходные дорожки попадают в национальный проект БКД.

О ходе реконструкции тротуаров в Нижнем Тагиле рассказал глава города Владислав Пинаев. Градоначальник подчеркнул, что невозможно одномоментно восстановить все объекты.

Неоднократно эту тему обсуждали, то, что разрушалось десятилетиями, восстановить невозможно. Такую программу 2 года назад приняли. 50 миллионов на эти цели выделяем, ранее деньги не выделялись вообще, теперь это делаем комплексно, поделился тагильский мэр.

Владислав Пинаев отметил, что участки ремонтируются планово, а работа по реконструкции остановлена не будет, в том числе, в рамках муниципальной программы. Глава города сравнил некоторые тротуары с дорогами после бомбежки.

Поликлиника на Карла Маркса — непонятно, что было. Ужасно! Наверное, после бомбежки в войну было проще пройти. Мы делаем, но не так быстро, как хотелось бы, с сожалением отметил глава города.

Отдельной темой стали подъезды к муниципальным объектам для маломобильных групп граждан. Данную проблему планируется также решить в ближайшее время.

Напомним, в рамках национального проекта БКД в Нижнем Тагиле в 2021 году были отремонтированы сразу несколько улиц — 14 основных участков дорог на сумму свыше 600 млн рублей и два дополнительных (улица Коксовая и Октябрьский проспект). Самым протяженным объектом является улица Индустриальная, а самым дорогостоящим и сложным — реконструкция моста на улице Циолковского за более чем 1 млрд рублей.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
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