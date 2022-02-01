Тагильские тротуары получают на ремонт ежегодно по 50 миллионов рублей из бюджета

Тротуары в Нижнем Тагиле получают по 50 миллионов из бюджета города ежегодно на ремонт. Отдельные пешеходные дорожки попадают в национальный проект БКД.

О ходе реконструкции тротуаров в Нижнем Тагиле рассказал глава города Владислав Пинаев. Градоначальник подчеркнул, что невозможно одномоментно восстановить все объекты. Неоднократно эту тему обсуждали, то, что разрушалось десятилетиями, восстановить невозможно. Такую программу 2 года назад приняли. 50 миллионов на эти цели выделяем, ранее деньги не выделялись вообще, теперь это делаем комплексно, поделился тагильский мэр. Владислав Пинаев отметил, что участки ремонтируются планово, а работа по реконструкции остановлена не будет, в том числе, в рамках муниципальной программы. Глава города сравнил некоторые тротуары с дорогами после бомбежки. Поликлиника на Карла Маркса — непонятно, что было. Ужасно! Наверное, после бомбежки в войну было проще пройти. Мы делаем, но не так быстро, как хотелось бы, с сожалением отметил глава города. Отдельной темой стали подъезды к муниципальным объектам для маломобильных групп граждан. Данную проблему планируется также решить в ближайшее время. Напомним, в рамках национального проекта БКД в Нижнем Тагиле в 2021 году были отремонтированы сразу несколько улиц — 14 основных участков дорог на сумму свыше 600 млн рублей и два дополнительных (улица Коксовая и Октябрьский проспект). Самым протяженным объектом является улица Индустриальная, а самым дорогостоящим и сложным — реконструкция моста на улице Циолковского за более чем 1 млрд рублей. «Перелистываем страницу»: в Нижнем Тагиле подвели итоги нацпроекта БКД-2021

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