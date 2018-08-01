Движение трамвая №6 в Нижнем Тагиле будет приостановлено 2 августа

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2 августа 2018 года в Нижнем Тагиле будет приостановлено движение трамвая №6.
Сюжеты: Нижний Тагил
Трамвайное движение по маршруту №6 будет остановлено с 10 до 14 часов.
Такая мера вызвана необходимостью замены опор контактной сети.
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