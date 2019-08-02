В Нижнем Тагиле разыскивается угнанная Лада Приора

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По информации Госавтоинспекции, машину угнали на улице Ермака, 19а в ночь с 1 на 2 августа.
Сюжеты: Нижний Тагил
Автомобиль черного цвета, кузов хэтчбек, имеет государственный регистрационный номер Р317ОУ96.
Госавтоинспекция просит всех, кому что-либо известно об указанном автомобиле, сообщать в дежурную часть по телефону 47-70-01.
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