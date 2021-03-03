Не выезжать на встречную полосу рекомендует ГИБДД водителям из Нижнего Тагила

Не выезжать на встречную полосу рекомендует ГИБДД водителям из Нижнего Тагила

Сегодня, 08:46ТранспортФото: Отдел пропаганды ГИБДД
Не выезжать на «встречку» попросили инспекторы ДПС жителей Нижнего Тагила, сообщает отдел пропаганды ГИБДД.

Особенно внимательными сотрудники ведомства просят быть водителей, передвигающихся в непогоду, а также при перевозке несовершеннолетних.

По данным ГИБДД, за два месяца 2021 года в Нижнем Тагиле произошло 30 ДТП, в который 30 человек пострадали и трое погибли. Летальные случаи произошли в одном происшествии, где водитель выехал на полосу встречного движения.

Напомним, смертельно ДТП произошло 15 февраля на 12 -м километре автодороги «Нижний Тагил -Усть-Утка», следователи возбудили уголовное дело по ч.5 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Сюжеты:
Нижний Тагил
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