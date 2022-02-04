Кондуктор в автобусе Екатеринбурга отобрала карту у пассажирки для выполнения плана

Автобус № 24 днем совершал рейс по маршруту. При оплате проезда пассажиры обратили внимание на действия кондуктора. Женщина неоднократно прикладывала к терминалу ЕКАРТы.
Взяв у одной пассажирки такой безлимитный «пропуск», она сделала сразу пять транзакций. На вопрос о цели этого кондуктор пояснила, что не выполняется план.
Девушка, с которой так поступили, возмутилась и записала происходящее на видео, так как уже оплатила проезд однократно. Но даже несмотря на это кондуктор попыталась пробить карту еще раз, сообщает Е1.
С 11 февраля проезд в общественном транспорте свердловской столицы будет стоить 32 рубля. Решение об этом принято на заседании РЭК.